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Burun estetiği öncesi bunlara dikkat

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:12
Burun estetiği öncesi bunlara dikkat
Burun estetiği öncesi bunlara dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye'de en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiğinin geldiğini belirten Op.Dr. Bahadır Baykal, burun estetiği öncesi nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, "Ülkemizde en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiği geliyor. Bazen görsel amaçlı yapılan bu ameliyat çoğu zaman da kişinin burun tıkanıklığını gidermek için yapılıyor. Amaç estetik olarak daha güzel, fonksiyon olarak rahat nefes alabilen sağlıklı bir burun elde etmektir. Burnu yüz ile uyumlu hale getirmek için burnun şekli, büyüklüğü ve genel görüntüsünde değişiklikler yapılabilir. Bu ameliyatla burun küçültülebilir veya büyütülebilir, kontöründe değişiklikler yapılabilir, burun sırtındaki kemer düzeltilebilir, burun ucunun kalkıklığı ayarlanabilir. Ancak tüm bunların ne kadar ve ne derece gerçekleşebileceğine kişinin kıkırdak ve kemik yapısı ile cildinin kalınlığı izin verir" dedi.
Kişinin burnunun geniş veya uzun ise burun estetiği için uygun aday olduğunu ifade eden Op.Dr. Baykal, "Diğer uygun durumlar, burun kemiği kırık ve çökükse, travma veya kaza sonrası burnun şekli değişmişse, burunda gözlük kullanımını engelleyecek derecede büyük kemer varsa, burun ucu düşükse, burun delikleri asimetrikse, burun aksında eğrilik varsa, burun tıkanıklığı sorunu burnun şekil bozukluğundan kaynaklanıyorsa estetik ameliyata uygundur" diye konuştu.
Op.Dr. Bahadır Baykal, burun estetiği ameliyatı ile ilgili yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
Burun estetiğinden 2 hafta önce yapılması gerekenler
"Aspirin ve aspirin içerikli ilaçları kullanmayı bırakmalısınız.
Nezle, grip ya da başka bir hastalıkla ilgili problem yaşıyorsanız, doktorunuza konuyla ilgili bilgi vermelisiniz.
Sigara, iyileşme sürecini olumsuz yönde etkiliyor bu nedenle sigara içmeyi ameliyatınızdan en az 2 hafta önce bırakmalısınız.
Bitkisel takviyeleri kullanmayı bırakmalısınız.
Özellikle yaz aylarında ameliyat olacak hastalarımızın yüzlerini güneş ışınlarından korumaları gerekli.
Alkol ve alkollü içecekleri, ameliyatınızdan en az 1 hafta önce bırakmalısınız.
Burun ameliyatından 1 gün önce yapılması gerekenler
Yüzünüzü antibakteriyel bir sabunla güzelce temizleyin.
Oje ve tırnak cilalarınızı çıkarmayı unutmayın.
İyi ve rahat bir uyku uyumaya çalışın.
Gece yarısından sonra yemek yemeyin, su dahil bir şey içmeyin.
Ameliyat sonrasında giymeniz için yanınıza önden düğmeli ya da fermuarlı kıyafetler alın. Burnunuz hassas olacağı için küçük darbeler bile problem olabilir.
Burun estetiği olunacağı gün yapılması gerekenler
Ameliyat öncesi bir şeyler yiyip içmeyin.
Yüzünüzü antibakteriyel bir sabunla temizleyin.
Makyaj yapmayın, renksiz dudak kremleri de dahil olmak üzere herhangi bir ruj kullanmayın.
Peruk, kaynak saç, saç tokaları ve mücevherlerinizi çıkarın."
"Regl döneminde burun ameliyat olunabilir mi?"
Dr. Baykal, "Elbette olabilirsiniz. Menstrual döngü, burun estetiği ameliyatlarını olumlu ya da olumsuz anlamda etkilememektedir. Hasta kendisini rahat hissettiği sürece, ameliyatı rahatlıkla yapılabilmektedir. Ameliyat öncesi tüketilmesi yasak olan besinler, ameliyattan bir kaç gün önce tuz miktarınızı azaltmanız önemli. Eğer dengeli ve bilinçli yemek yiyorsanız sağlıklısınızdır. Ama yine de söylemekte fayda var potansiyel alerjik yiyecekleri elemine edebilirsiniz süt, yumurta, ceviz, balık, kabuklu deniz ürünleri gibi" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

01.05.2017 11:21:37 TSI
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