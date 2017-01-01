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Yemekte şehrin bilgeleri seçildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:17
Yemekte şehrin bilgeleri seçildi
Yemekte şehrin bilgeleri seçildi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Festivali'nde Ydereceye girenler ödüllendirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Yemekte Şehrin Bilgeleri" Yöresel Yemek Festivali final programı 2. gününde Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Yöresel Yemeklerde hünerlerini sergileyen katılımcılara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Kocaeli'nin yemekte bilgelerinin bu yarışmayla seçildiğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli ülkemizin en zengin şehridir. Anadolu'nun tüm güzellikleri ilimizde vardır. Anadolu'nun kültürü, müziği, örf ve adetlerini, yemek kültürünü burada yaşıyoruz" dedi.
Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Festivali'ne katılımcılarını kutlayan Başkan Karaosmanoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Karaosmanoğlu, yemek festivali alanını tek tek dolaştı. Çocuklarla birlikte mutfağa giren Başkan Karaosmanoğlu mancarlı pide yaptı. İzmit'te bir AVM'de düzenlenen Yöresel Yemek Festivali'nde ünlü şeflerin şovları, şeflerin çocuklarla birlikte atölye çalışmaları, yöresel yemek ikramları, atöyle çalışmaları, buz heykel yapımı, sebze oymacılığı gibi şovlar düzenlendi. Türkiye Aşçı Milli Takımı'nın usta aşçıları tarafından moleküler mutfak ile yerel lezzetlerin kombinasyonu ve sunumunun yanı sıra buz heykel şovu ve sebze oymacılığı şovları yapıldı.
Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Festivali'nde Hatice Eryaktı Çiğceli "Kavurma" ile birinci oldu. Çorbalarda Senem Can "Terbiyeli Hindi Çorbası" ile, Aysel Çolakoğlu "Sütlü Nuriye" ile birinci oldu. Pilavlarda "Etli Kapama" ile Nuray Ersoy, Kışlık konserve kategorisinde Hurişerif Gülfen "Dartı" ile birinci oldu. Salata kategorisinde ve hamur işi kategorisinde katılan Serpil Ceyhan Duman "Çaşır Salatası" ve" Kulak mantı" ile birinci oldu. En yöresel tat kategorisi birincisi Mancarlı Pide ile Şefika Janset Özdemir olurken en yöresel yemek hikayesi kategorisinde Nagihan Yılmaz "Evirli Börek" ile birincilik ödüllerini aldı. Çorba, Tatlı, Pilav, Kışlık Konserve, Salata, Ana Yemek, Hamur İşi, En Yeni Yöresel Tat, En Yöresel Yemek Hikâyesi kategorilerinden birinci seçilenlere ödülleri verildi. Her kategorideki 1.'ye 3 bin TL, 2.'ye 2 bin TL, 3.'ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine bin 500 TL olmak üzere toplam 49 bin 500 TL para ödülü verildi.
Yöresel Yemek Festivali kapsamında kentte bir yemek şenliği yaşatmanın yanı sıra aynı zamanda Anadolu kültüründen gelen, nimete gösterilen saygıya dikkat çeken özel bir manifesto hazırlandı ve manifesto çocuklar tarafından okundu. Çocuklar ve Gocaananın birlikteliğinde yöresel bir yemek olan ördek suyu yemeğinin hikayesi canlandırıldı. Kocaeli'de yerel halkın bilge analarına yerel ağızda "gocaana" denmektedir. Festival yarışmacılarının içinden bu tarza ve tavra en uygun olanı "Kocaeli yöresel yemek festivali gocaanası" olarak seçildi.
(GY-Y)

01.05.2017 11:26:04 TSI
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