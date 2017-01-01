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Eski Gençlik Kolları Başkanı mehterli düğünle dünya evine girdi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:18
Eski Gençlik Kolları Başkanı mehterli düğünle dünya evine girdi
Eski Gençlik Kolları Başkanı mehterli düğünle dünya evine girdi

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi eski Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Erdoğdu, mehter takımı gösterisi eşliğinde gerçekleştirilen düğün merasimiyle Esra Karataş ile hayatını birleştirdi.
Mevlüt Erdoğdu ve Esra Karataş çiftinin düğün töreni için Yenidoğan Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarında bulunan evinin önünde toplanan davetli grubuna Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımının verdiği konser büyük ilgi gördü.
Mehter Takımı gösterisinin ardından gelin alma merasimine geçildi. Genç çiftler gece Hisarcık Esire Termal Turizm Tesislerinde yapılan kır düğünü ile dünya evine girdiler. (MA-EFE)

01.05.2017 11:26:39 TSI
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