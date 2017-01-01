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Muratpaşa Belediyesi'nden "Düşler Günlüğü" projesi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'yle birlikte gerçekleştirdiği "Düşler Günlüğü" projesiyle, ailelerinin 14 özel çocuk için kurdukları gelecek düşü birkaç saatliğine de olsa gerçeğe dönüştü. O anları da AÜ Fotoğraf Bölümü öğrencileri fotoğrafladı.

Antalya'da yaşayan 7 yaşındaki Nazlı Başak Öztürk, Türkiye'de sayıları on binlerle ifade edilen özel çocuklardan sadece biri. Nazlı, aynı zamanda çölyak hastası. Tüm çocukların bayıldığı makarna, pasta, börek ve bisküvi ona yasak. Bu yüzden de Nazlı en çok hamurla uğraşmayı, hamura şekiller verip onlarını fırında pişmesini izlemeyi seviyor. Nazlı'nın annesi Ayşe Öztürk, Muratpaşa Belediyesi ve AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ortak yürüttüğü "Düşler Günlüğü" projesi için "Meleğim" diye seslendiği kızı için hayal kurdu ve düşlediği geleceği mektupla anlattı.

Anne Öztürk, mektubunda meleği Nazlı için hayal ettiği geleceği için şunları yazdı:

"Nazlı'm büyüdüğünde kendi kanıtlamış bir birey olması isterim. İyi bir eğitimle tüm engellerini aşmış, engelsiz bir insan gibi topluma karışmış. Bir kafenin başına geçmiş hem de glütensiz. Oranın sorumluluğunu almış, işletiyor. Haftanın 5 günü çalışıyor, 2 günü benimle vakit geçiriyor. Beraber bisiklet sürüyoruz. Pikniğe gidiyoruz, yüzmeye, dansa"

Nazlı mutfağa girdi

Anne Öztürk'ün, Nazlı için kurduğu hayal için adımı Muratpaşa Belediyesi attı. Lara bölgesinde bulunan bir kafenin sahibi Sedat Rüzgar, işletmesinin mutfağını Nazlı'ya açtı. Nazlı, aşçı şapkasını takıp mutfakta çölyak hastalarına özel unla hamur hazırladı, şeflerin de yardımıyla pasta yaptı. Hayalin gerçeğe dönüştüğü anları ise Fotoğraf Bölümü öğrencilerinden Batuhan Öztürk fotoğrafladı.

Projede 14 çocuk yer alıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin AÜ ile birlikte yürüttüğü 'Düşler Günlüğü' projesinde Nazlı'yla birlikte 14 özel çocuk yer alıyor. Özel çocukların ve ailelerinin hayallerine ortak olmayı ve o hayalleri gün yüzüne çıkartmayı amaçlayan projede çocukların kendilerine değil, neleri, nasıl başardıklarına odaklanılıyor. Bu nedenle projenin adı da 'Düşler Günlüğü' oldu.

Hayallerini fotoğraflıyorlar

Düşler Günlüğü projesi için ailelerden çocuklarının sahip olduğu yeteneklerden yola çıkarak onların geleceğine ilişkin düş kurması istendi. Aileler, çocukları için kurdukları düşü birer mektupla anlattı. O mektuplarda anlatılan hayali gerçekleştirmek için özel çocukların sarf ettiği çabayı Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünden 10 öğrenci fotoğrafladı. O özel anların fotoğraflarından oluşacak sergi 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda Muratpaşa Belediye fuayesinde açılacak.

(AA-



01.05.2017 11:29:40 TSI

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