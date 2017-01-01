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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:22
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas karayolunun Sarımsaklı mevkiinde meydana gelen kazada Y.Y.'nin (36) kullandığı 38 DY 858 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı öğrenildi. Meydana gelen kazada aracın içinde bulunan B.Y.(7), E.N.Y.(3), G.Y.(26), Y.Y.(36), S.T. (57) ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kazada yaralananlara ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Kazada yaralanan B.Y.(7), E.N.Y.(3), G.Y.(26) ve S.T. (57) vatandaşların aracıyla hastaneye kaldırılırken sürücü Y.Y.(36) olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
(AÖ-Y)

01.05.2017 11:31:16 TSI
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