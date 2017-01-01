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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Büyükşehir'den uluslararası sağlık projesi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:29
Büyükşehir'den uluslararası sağlık projesi
Büyükşehir'den uluslararası sağlık projesi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İleriye Dönük Kırsal ve Kentsel Epidemiyolojik Araştırma (Pure) çalışmaları sürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan protokol çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Metabolik Sendrom Derneği'yle yürütülen ve 15 ülkede uygulanan PURE Projesi çalışmaları devam ediyor. Ulusal ve uluslararası sağlık politikalarının şekillenmesinde rol oynayan proje, pilot il Kocaeli'de de uygulanıyor. Proje kapsamında Kocaeli'nin tamamı baz alınarak vatandaşlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, kentin sağlık haritası çıkarılıyor. İleri dönük olarak halk sağlığını etkileyebilecek, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına ışık tutabilecek bir veri çalışması oluşturuluyor.
Kocaeli'de 2008 yılında başlayan proje ile 15 ülkede uygulanıyor. Projeye koruyucu sağlık hizmetleri açısından bakıldığında, kişisel olarak hastalığı önleyici erken tedbirlerin alınmasıyla, hem yaşam kalitesinin arttırılması hem de bireysel ve ulusal sağlık harcamalarının azalmasına büyük katkı sağlanıyor. Obezite, şeker, astım, tüberküloz, kanser, anemi, sarılık ve kalp hastalıklarının nasıl ortaya çıktığını araştırmak için 15 ülkeden 120 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, Türkiye'de pilot bölge olarak seçilen Kocaeli'deki çalışmalar 2020 yılına kadar periyodik olarak sürecek. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Terminal İşçi ve Halk Sağlığı Birimi projenin 2017 yılı periyodik dönemi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin kişinin kan tahlilleri, kalp grafileri, solunum fonksiyon testleri, tansiyonları ve antropoetik ölçümleri yapılacak.
(GY-Y)

01.05.2017 11:37:25 TSI
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