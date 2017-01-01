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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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22. Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali başlıyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:35
22. Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali başlıyor
22. Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali başlıyor

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca'da düzenlenmesi planlanan 22. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'nin programı açıklandı.
Ortaca'da 6-13 Mayıs'ta düzenlenecek 22. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, Dalaman Çayı Atatürk Köprüsü'nde Hıdırellez Şenliği ile başlayacak.
Bu yıl 22. kez kutlanacak festival programında Kemaliye Azman Mevkiinde yapılacak Azman Şenliği'de yer alıyor.
- Festivalde 6 konser düzenlenecek
Festival programında hafta boyunca, Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği (OFAD) gösterisi, Coşku, Başaran ve Güzelyurt özel eğitim okulları gösterisi, Ortaca tanıtım vizyon gösterisi, animasyon gösterisi düzenleneceği bildirildi.
Ayrıca tuhafiye pazar yerinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve televizyon programı ile üne kavuşan ikizler Cemal ve Soysal Dilmaç'ın konserlerinin yanı sıra Hüseyin Kağıt, Orhan Ölmez, Aynur Haşhaş'ın sahne alacağı açıklandı.
Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Tarım, Çevre ve Turizm Festivalinin bölgede geleneksel hale geldiğine işaret ederek; "Bir festivalin geleneksel hale gelmesi ve uzun yıllar sürdürülebilmesi çok önemli, hiçbir gelenek arkasında bir temel olmadan uzun yıllar sürdürülemez. Turizm sezonunun uzaması amacıyla yaptığımız çeşitli etkinliklerimizin yanında artık gelenek haline gelen Ortaca festivali 8 gün sürecek. Bölge halkını festivalimize davet ediyorum" dedi.
(CC-MB-Y)

01.05.2017 11:43:48 TSI
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