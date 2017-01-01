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Bitlislilerden Başkan Toltar'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Dilovası Bitlisliler Derneği Başkanı Mehmet Şirin Gül ve yönetimi Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ı ziyaret etti.

Dilovası Bitlisliler Derneği Başkanı Mehmet Şirin Gül ve yönetim kurlu üyeleri önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Dernek Başkanı Mehmet Şirin Gül, derneğin kuruluşundan bu yana destekler sağlayan Başkan Toltar'a yönetimi adına teşekkür etti.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Göreve geldiğimizden bu yana ilçemizde ki STK'ların daha güçlü olabilmesi ve kentin gelişimine katkı sunması için elimizden geleni yapıyoruz. Her fırsatta onların sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalışıyoruz. Yeni kurulan Bitlisliler Derneği'nin de ilçemize önemli katkıları olacağını düşünerek destek olmaya çalışıyoruz. Dernek Başkanımız Mehmet Şirin Gül ve yönetimine başarılar diliyorum"dedi.

Dilovası Bitlisliler Derneği Başkanı Mehmet Şirin Gül ve yönetim kurlu üyeleri ziyarette ayrıca derneğe verdiği desteklerden dolayı Başkan Toltar'a hediye takdim ederek, teşekkür ettiler.

(GY-Y)



01.05.2017 11:45:12 TSI

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