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9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri 6 Mayıs'ta yapılacak

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:38
9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri 6 Mayıs'ta yapılacak
9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri 6 Mayıs'ta yapılacak

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Seka Park Altın Kemer Güreşleri bu yıl Ali Gürbüz anısına düzenlenecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin bu yıl dokuzuncusunu düzenleyecek. Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önünde ve 14 kategoride yapılacak olan güreşler, 6 Mayıs Cumartesi günü 09.00'da başlayacak. 9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri bu yıl Kocaeli'nin yetiştirdiği önemli güreşçilerden merhum Ali Gürbüz anısına düzenlenecek. Güreşler öncesinde bu yıl farklı bir tanıtım programı gerçekleştirilecek. Güreşe katılacak olan pehlivanlar ve güreşe hizmet veren ustalar güreşlerden bir gün önce Yürüyüş Yolu'nda bir tanıtım yürüyüşü gerçekleştirecek. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını elde eden güreşçi altın kemer ile ödüllendirilecek.
Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ata sporu güreşe ve bu spora emek vermiş olan usta sporcularına yönelik vefalı dolu bir toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli'nin güreş sporuna emek vermiş olan pehlivanlarını, düzenlenen bir yemekte ağırladı. Antikkapı Restoran'da gerçekleştirilen yemeğe emektar güreşçiler ve halen aktif güreş sporuyla ilgilenen pehlivanların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Adnan Bilgiç, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Engin Yaşar katıldı. Yemekte, bu yıl güreşlerin anısına düzenleneceği Ali Gürbüz'ün oğulları Bülent ve Levent Gürbüz kardeşler de yer aldı.
Yemekte konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi sözlerine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun selamını ileterek başladı. Başkan Karaosmanoğlu'nun kent insanına dokunan spor faaliyetlerine büyük önem verdiğini hatırlatan Başkan Bilgi, "Bu projeler gönülden yapılan çalışmalardır. Ata sporumuz güreş de bunlardan biri. Bu nedenle 9 yıldır Seka Park Altın Kemer Güreşleri'ni vatandaşlarımızdan gördüğümüz yüksek teveccühle gerçekleştiriyoruz. Bu yemekte de bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz yağlı güreşlerimiz öncesinde sizlerle bir araya gelerek, değerli fikirlerinizi öğrenmek istedik" şeklinde konuştu.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, tesisleşmeden, organizasyonlara kadar gerçekleştirdikleri hizmetlerin hedefinde Kocaeli'nde bir spor bilinci oluşturmak olduğunu kaydetti. Spor bilincinin bir kent için önemine değinen Başkan Bilgi, "Kentte bir spor bilinci oluşturma çabasındayız. Çünkü bir kentte spor bilinci varsa o kentte huzur vardır. Yağlı güreşlerden örnek verecek olursak, asıl pehlivan nefsini ve öfkesini yenendir. Sporcu, kırmızı ışıkta geçmez, nezaketli ve centilmendir. Öfkelenmez, mütevazıdır. Dolayısıyla kentimizde yediden yetmişe spor bilincini aşılarsak, kentimizin daha huzurlu olmasını vesile oluruz" dedi.
Başkan Bilgi konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Seka Park Altın Kemer Güreşleri'ni her yıl güreş sporuna katkı sunmuş bir güreşçinin anısı ya da onuruna gerçekleştirdiğini hatırlattı. Güreş camiası tarafından takdirle karşılanan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin büyük vefası olarak değerlendirilen bu geleneğin bu yıl da devam edeceğini kaydeden Başkan Bilgi, 9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin bu yıl Kocaeli'nin yetiştirdiği önemli pehlivanlardan Ali Gürbüz anısına düzenleneceğini açıkladı. Başkan Bilgi, ayrıca bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin programı hakkında bilgi aktardı. Güreşlerin 6 Mayıs Cumartesi günü her zaman ki gibi Seka Park Uçurtma Tepesi önünde yapılacağını ve 09.00 itibariyle başlayacağını ifade eden Başkan Bilgi, öğleden sonra ise başpehlivan müsabakalarının başlayacağını söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güreşlerin tanıtımıyla ilgili bu yıl renkli bir organizasyon gerçekleştirecek. Kent halkının Cuma günü Yürüyüş Yolu'nda pehlivanların katılacağı bir yürüyüş ile güreşlere davet edileceğini ifade eden Başkan Bilgi, "Birlik ve beraberlik içinde bu anlamlı organizasyonumuza kent halkımızı davet edeceğiz. Bu nedenle Cuma günü Yürüyüş Yolu'nda pehlivanlarımızın katılacağı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Toplantıya katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerinin Kocaeli'nin önemli markalarından biri olduğunu belirtti. Güreşlerin bunun yanı sıra Türkiye'nin de önemli bir organizasyonu olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Bu organizasyonun bu aşamalara gelmesinde Büyükşehir Belediyemizin ve Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun büyük payı vardır. Organizasyonun bu aşamalara gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Adnan Bilgiç ise Seka Park Altın Güreşleri'nin kente hayırlı olmasını diledi. Bilgiç toplantıda ayrıca yağlı güreş idman teknikleri hakkında görüşlerini dile getirdi. Güreşlerin bu yıl anısına düzenleneceği Ali Gürbüz'ün oğlu Bülent Gürbüz de duygularını dile getirdi. Bülent Gürbüz 9 Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin babası anısına düzenlenmesinin ailesine büyük onur verdiğini kaydederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, toplantıya katılan misafirlerine içinde zeytinyağı bulunan şişelerden hediye etti. Zarif şişeler içindeki zeytinyağı sembolik olarak 9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerine davetiye anlamı taşırken, toplantıya katılan misafirler tarafından çok beğenildi. Güreşler; baş, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük, deste büyük, deste orta, destek küçük, ayak, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 olmak üzere toplam 14 kategoride yapılacak ve her boyda (kategoride) ilk 3 dereceye giren güreşçilere madalya verilecek. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını elde eden güreşçi altın kemer ile ödüllendirilecek. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde derece sırlamasına göre birinciye altın, ikinciye gümüş, ve üçüncülere bronz madalya verilecek.
(GY-Y)

01.05.2017 11:47:37 TSI
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