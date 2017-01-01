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Özelbahşiş'te İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:38
Özelbahşiş'te İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu
Özelbahşiş'te İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Özelbahşiş Mahallesi'nde düzenlenen güreş müsabakalarında, tarihe geçen Türk sporcu olarak tanınan İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu.
Tarsus Belediyesi'nce Özelbahşiş İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, ata sporu güreşi yaşatacaklarını söyledi. Can, "23 senedir Tarsus'ta Hıdırellez etkinlikleri düzenliyoruz. Bu sene biraz farkındalık yapalım dedik ve bu güreş müsabakasını Yenice'den başlattık. Özelbahşiş Mahallemizde devam ettirdik, finalini de Tarsus'ta yapacağız" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise 23 yıl önce Tarsus'ta başlattıkları Hıdırellez etkinliklerinin bugüne devam ettirilmesinden dolayı mutlu olduklarını, güreşe sahip çıkan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti.
433 güreşçinin mücadele ettiği güreşlerde tarihe geçen Türk olarak geçen İbrahim Bölükbaşı, rakibi Salim Ercan'ı yenerek başpehlivan oldu.
(ERY-Y)

01.05.2017 11:48:00 TSI
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