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2017 yılı Azerbaycan'da "İslam Dayanışması Yılı" olarak ilan edildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:41
2017 yılı Azerbaycan'da "İslam Dayanışması Yılı" olarak ilan edildi

KARS (İHA) - Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kars Başkonsolosluğu 2017 yılının Azerbaycan Cumhuriyeti'nde "İslam Dayanışması Yılı" olarak ilan edilmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.
Başkonsolosluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan çeşitli dinlerin ve medeniyetlerin birlikte yaşayışı ve dayanışma halinde olması yönünde sabit siyaset yürütmektedir. Medeniyetlerin asıl merkezlerinden birisi gibi tolerans ve multikültüral geleneklere her zaman sadık olan Cumhuriyetimiz İslam dünyasında bu ve ya diğer sorunların çözümünde de kendine has role ve nüfusa sahiptir. Dinsel dayanışmanın olmadığı, ırkçılığın bütün dünyada geniş yayıldığı bir zamanda Cumhurbaşkanımızın özel talimatı ile inşa edilmiş, Güney Kafkas`da en büyük cami olan Haydar camisinde vahdet namazlarının kılınması İslam dünyasına önemli bir mesajdır. Bununla Azerbaycan bütün dünyaya İslam dünyasında olan ayrı-ayrı mezheplerin arasındaki karşı durmaların aradan kaldırılmasının örneğini göstermektedir. Sırf bu yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev tarafından 2017 yılının "İslam Dayanışması Yılı" olarak ilan olunması oldukça önemli ve zamanının taleplerine cevap veren mühim bir adımdır. Bu, modern devirde bağımsız siyaset yürütmek gibi çok zor bir işin üstesinden kendi zengin ve uzak gören siyaseti ile gelen devlet başçımızın İslam dinine, Müslüman dünyasına verdiği yüksek değerin bir göstergesidir. Şu bir gerçektir ki, 2017 yılının "İslam Dayanışması Yılı" olarak ilan edilmesi ülkemiz ve İslam dünyası için çok verimli olacak. Dolayısıyla 2017 yılının "İslam Dayanışması Yılı" olması İslam kültürünün tebligatı ve teşvikatı, geleneklerinin korunması, İslam dininin olduğu gibi dünya kamuoyuna ulaştırılması ve en önemlisi İslamı gözden düşürmeye çalışan çeşitli dairelerin hareketlerine karşı tedbirlerin ortaya koyulması yönündeki yapılan katkılarla hatırlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
(IÇ-ÖB-Y)

01.05.2017 11:50:25 TSI
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