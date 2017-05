YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler okulları için el ele verdi

Öğrenciler okulları için el ele verdi

- Okulun ihtiyaçları için öğrenci, veli ve öğretmen işbirliğinde kermes düzenledi



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri okullarının ihtiyaçlarını gidermek için velileri ve öğretmenlerinin yardımıyla hazırladıkları giyecekleri düzenlenen kermeste satışa sundu.



Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri okullarının ihtiyaçlarını gidermek için köfte başta olmak üzere yaprak sarma, patlıcan dolma, kek, börek, poğaça, pasta, çiğ köfte, sucuk ekmek gibi yiyecekler yaparak belediye meydanında satışa sundu. Öğrencilerin bu dayanışmasına okul aile birliği üyeleri ve öğretmenleri de destek verdi.

Okullarının bahçe düzeni başta olmak üzere diğer ihtiyaçları için çaba sarf ettiklerini ifade eden Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Öztürk, "Öğrencilerimiz bize destek olmak amacıyla bu kermesi düzenlediler. Okul Müdürümüz Mehmet Öztaş, okul öğretmenlerimiz ve öğrenci velilerimiz destek verdi. Gönüllü öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bir hafta öncesinden başladıkları hazırlıklara gece gündüz demeden devam ettiler. Belediye meydanı ve okul içerisinde olmak üzere iki ayrı yerde stant açtık. Gönüllü öğrencilerimizle birlikte köfte ve sucuklarımızı pişirerek ekmek arası şekilde diğer yiyeceklerimizle birlikte satışa sunduk. Okulumuza katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.



"Her şeyi devletten beklememeliyiz"

"Her şeyi devletten beklememek lazım" diyen Öztürk, "Bizler de bu toplumun birer parçasıyız. Elimizden gelen çabayı karşılık beklemeden yapmamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Okulumuz da farklı ve başarılı bir okul. Okula yakışan sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra her alanda da çok aktifiz. Ve yapacak olduğumuz mezuniyet törenimiz daha coşkulu daha güzel olacak. Okulumuza yakışan tüm faaliyetleri biz elbirliği ile yapıyoruz. Kermeste sattığımız çiğ köfte ise Okul Müdürümüzün el emeği. Öğretmen'den öğrenciye, velilerden tüm okul aile birliğine kadar herkes elinden gelen her şeyi yaparak kermesimize katkıda bulundular. Bu kermeste herkesin emeği çok büyük ve katılanlar çok memnun kaldı. Okulumuz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

(AS-MB-Y)



01.05.2017 11:50:49 TSI

NNNN