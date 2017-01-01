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Şehit Yüzbaşı Alper Kalem için mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Şehit Yüzbaşı Alper Kalem için memleketi Amasya'da mevlit okutuldu.

Bir yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Şehit Yüzbaşı Kalem için Büyükağa Medresesi'nde düzenlenen mevlit programına Vali Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, yakınları, şehit aileleri, diğer yetkililer ve vatandaş katıldı.

Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

(MÇ-MAY-SÜ-Y)



01.05.2017 11:53:00 TSI

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