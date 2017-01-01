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Hakkarili çiftçileri ekim telaşı sardı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:49
Hakkarili çiftçileri ekim telaşı sardı
Hakkarili çiftçileri ekim telaşı sardı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de ilkbahar mevsimiyle birlikte çiftçileri ekim telaşı sardı.
Hakkari bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarlalarını hazırlamaya başladı. Traktörlerin girmediği tarım alanlarını el birliği yaparak kazma ve küreklerin yardımı ile ekime hazır hale getiren çiftçiler, yağışların bol yaşandığı bu yıl üretimde verim beklediklerini söylediler. Kent merkezinden 6 kilometre mesafede bulunan merkez Otluca köyü Sarıkaya Mhallesinde ikamet eden Tekçe ailesi ise, sabahın erken saatlerinden itibaren araçların giremediği tarlalarını kendi imkanları ile ekime hazır hala getirdiler. Ekime hazır hala getirdikleri tarlalarına domates, salatalık ve değişik sebzeler ekeceklerini belirten Tekçe ailesi, boş vakitlerinde köylerinde sebze ektiklerini ifade ettiler.
Hakkari'de, yaklaşık 7 yıldır sebze tohumu ve tarım ilaçları satımı yapan Damla Tarım Ürünleri isimli işyerinin sahibi Serdar Aksaç, son günlerde çiftçilerin ekim telaşı içerisine girdiğini söyledi. Çiftçilerin en çok salatalık, domates, biber, patlıcan, marul maydanoz, dereotu, roka, tere ve dolma biber tohumu tercih ettiklerini ifade eden. Aksaç, "İşyerimizde zirai tohum, sebze tohumları, yem tohumları, fide tohumları, zirai alet, gübre ve tarım ürünleri bulunmaktadır. Yörede en çok tercih edilen tohumlar ise salatalık, domates ve fasulyedir. İş sahalarının bulunmadığı ilimizde çiftçilerin yanı sıra evleri şehirde bulunan birçok vatandaş da kendi bahçesinde sebze ekerek geçimini sağlıyor. Dolayısıyla da sebze tohumlarına olan ilgi her geçen gün daha da artıyor" dedi.
(FT-ŞAK-Y)

01.05.2017 11:58:31 TSI
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