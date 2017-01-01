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Kars36 Spor'da kritik hafta

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:53
Kars36 Spor'da kritik hafta
- BAL Ligi çıkacak takım 90 dakika sonunda belli olacak

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars Mahalli Amatör Ligde şampiyon olan Kars36 Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Bölgesel Amatör Lig (BAL) ligine çıkmak için Sarıkamış Belediyespor ile karşılaşacak.
2016-2017 Amatör Futbol Sezonu Kars Büyükler Amatör Ligi Şampiyonu Kars36 Spor ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) Liginde mücadele eden Sarıkamış Belediyesspor Kars'ta bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyu'nda 7 Mayıs 2017 Pazar günü saat 14.00'de oynanacak Kars36 Spor Sarıkamış Belediyespor karşılaşmasının galibi 2017-2018 futbol sezonunda BAL Ligi'nde Kars'ı temsil edecek.
KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak karşılaşması öncesinde tüm Karslılar hafta sonu oynanacak karşılaşmaya davet edildi.
(IÇ-Y)

01.05.2017 12:03:05 TSI
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