1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Uysal, Haşım İşcan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:55
Başkan Uysal, Haşım İşcan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Başkan Uysal, Haşım İşcan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Haşim İşcan Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutmuş binalar nedeniyle alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.
Başkan Uysal, Başkan Yardımcısı Murat Şimşek ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Antalya'nın Kaleiçi dışındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve resmi kayıtlara göre bin 539 kişinin yaşadığı Haşim İşcan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. 1993 yılında Kentsel SİT Alanı ilan edilen mahallede metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için alınan önemleri yerinde denetleyen Başkan Uysal, çalışmalar hakkında mahalle sakinlerinin de görüşlerini aldı.
Denetimin ardından mahalle kahvesine oturup bir süre mahalleliyle sohbet eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Haşim İşcan mahallemiz, aslında kent merkezinde Kaleiçi, Balbey Mahallesi kadar önemli bir değer. Bu değerin ortaya çıkması için Muratpaşa Belediyesi üzerine düşen her sorumluluğu almaya hazırdır" diye konuştu.
(AA-

01.05.2017 12:03:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muratpaşa Belediyesi'nden &quot;Düşler Günlüğü&quot; projesi
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN "DÜŞLER GÜNLÜĞÜ" PROJESİ
Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs devrildi: 3 yaralı
YEREL

ANTALYASPOR TARAFTARLARINI TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ: 3 YARALI
Kepez Belediyesi 'Dokuma'yı şenlendirdi'
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ 'DOKUMA'YI ŞENLENDİRDİ'
Kepez Belediyesi'nden 530 kişilik doğum günü
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ'NDEN 530 KİŞİLİK DOĞUM GÜNÜ
Antalya'da &quot;Rally Antiphellos&quot; yarışları
YEREL

ANTALYA'DA "RALLY ANTİPHELLOS" YARIŞLARI
Orhan Okulu, Kumluca'da üçüncü kez başpehlivan
YEREL

ORHAN OKULU, KUMLUCA'DA ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞPEHLİVAN
Sualtı Ragbisi: 24 Yaş Altı Gençler Türkiye Şampiyonası
YEREL

SUALTI RAGBİSİ: 24 YAŞ ALTI GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Baykal'a ait iş merkezindeki hırsızlık
YEREL

BAYKAL'A AİT İŞ MERKEZİNDEKİ HIRSIZLIK
Emirdağ Ekonomik ve Sosyal Vizyon Çalıştayı
YEREL

EMİRDAĞ EKONOMİK VE SOSYAL VİZYON ÇALIŞTAYI
Antalya'da ev yangını
YEREL

ANTALYA'DA EV YANGINI
Çiftçilerden şükür duası
YEREL

ÇİFTÇİLERDEN ŞÜKÜR DUASI
Alanya'da kaçak içki operasyonu
YEREL

ALANYA'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Gönüllü İtfaiye ekibi yangınlara müdahale ediyor
YEREL

GÖNÜLLÜ İTFAİYE EKİBİ YANGINLARA MÜDAHALE EDİYOR
Manavgat'ta yolcu otobüslerine taşlı saldırı
YEREL

MANAVGAT'TA YOLCU OTOBÜSLERİNE TAŞLI SALDIRI
Türel'den 1 Mayıs mesajı
YEREL

TÜREL'DEN 1 MAYIS MESAJI
Muratpaşa'da yaşlılara masallar
YEREL

MURATPAŞA'DA YAŞLILARA MASALLAR
Kepez Belediyesi'nden 25 metrelik yol
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ'NDEN 25 METRELİK YOL
Engelsiz Kafe 2 yaşında
YEREL

ENGELSİZ KAFE 2 YAŞINDA
Apollon Tapınağı turistlerin ilgisini çekiyor
YEREL

APOLLON TAPINAĞI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Cumhuriyet Meydanı'nda çalışmalar başladı
YEREL

CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Muratpaşa'dan 1 Mayıs ikramiyesi
YEREL

MURATPAŞA'DAN 1 MAYIS İKRAMİYESİ
Kepez'de çocuk parkları yenileniyor
YEREL

KEPEZ'DE ÇOCUK PARKLARI YENİLENİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasa değeri en çok artan ve en çok düşen Türk futbolcular
FUTBOL

NE YAPTIN MEHMET EKİCİ!

 1
  • 2 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 3 Yıllık ücreti şoke etti!
  • 4 RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor ama...