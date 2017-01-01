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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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'Hoşgeldin Boyacı' Biga'da sahnelendi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:59
'Hoşgeldin Boyacı' Biga'da sahnelendi
'Hoşgeldin Boyacı' Biga'da sahnelendi

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner'in rol aldığı güldüren oyun 'Hoşgeldin Boyacı' sahnelendi.
İnsanların birbirine ihtiyacı olduğunda sınıf ayrımının nasıl ortadan kalktığını baştan sona komediyle anlatan 'Hoşgeldin Boyacı' usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner'in muhteşem performansıyla Biga'da sahnelendi. Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen Donald Churchill'in yazdığı Füsun Günersel'in Türkçe'ye çevirdiği 'Hoşgeldin Boyacı' oyununa Bigalılar yoğun ilgi gösterdi.
Yönetmenliğini Arif Akkaya'nın yaptığı oyun izleyenlere kahkaha dolu iki saat yaşatırken, insanların birbirine ihtiyacı olduğunda sınıf ayrımının nasıl ortadan kalktığını gözler önüne serdi.
(GD)

01.05.2017 12:07:52 TSI
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