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Biga'lı güreşçiler Kırkpınar'a hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga güreş takımı, 2 kademe güreş antrenörü Salih Altınkaya nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Biga Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu'nun açtığı kursta yaklaşık 20'nin üzerinde sporcu bulunduğunu ifade eden Altınkaya, "Başta Edirne Kırkpınar güreşleri olmak üzere Çanakkale Kepez, Çanakkale Çardak, Kocaeli Seka park, Antalya Elmalı, Balıkesir Kurtdere güreşlerine haftanın 2 günü yağlı antrenman haftanın 3 günü de güç ve kondisyon çalışarak hazırlanıyoruz. Geçen hafta yapılan Yalova Altınova güreşleri ve Antalya Döşemealtı güreşlerinde iyi sonuç elde edip başarılı sonuçlar aldık. Küçük orta ve büyük boyda güreşen Arif Çevik'in formu çok iyi. İnşallah daha önce olduğu Kırkpınar'dan Biga'ya tekrar madalyayla döneriz" dedi.

(GD)



01.05.2017 12:08:18 TSI

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