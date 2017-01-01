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Karapınar köyü 34. Geleneksel Dede Hayrı yapıldı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:00
Karapınar köyü 34. Geleneksel Dede Hayrı yapıldı
Karapınar köyü 34. Geleneksel Dede Hayrı yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar köyünde bu sene 34.'sü yapılan Geleneksel Dede Hayrı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kuyucak Belediyesinin destekleriyle cemiyet alanı misafirler için hazırlandı. "Ömür Yaylası" olarak da bilinen Karapınar köyünde yapılan hayır cemiyetinden nasiplenmek isteyen yüzlerce kişi çevre il, ilçe ve köylerden yaylaya akın etti. Baharın güzelliklerinin de yaşandığı günde, kazanlar dolusu keşkek, aşure ve çeşitli yemekler pişirildi. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu hayırda uzun zamandır birbirini göremeyen dost ve akrabalar da hasret giderdi.

Hayrın öncülüğünü yapan Mustafa Karaca, 34 sene önce başlayan bu hayır işinin her geçen yıl daha da büyüyerek bu günlere geldiğini belirterek, genç kuşağın da bu geleneği sürdürmesini istedi. Herkesin elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını belirten Karaca, "Bu hayır işini duyup bizi tanımayan kişiler bile destek vermeye başladı. Katılım her geçen sene daha da artıyor. İnsanımızın manevi değerlerine ve geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık' da bu hayır cemiyetine katıldı. Haluk Alıcık, cemiyete katılan misafirlerle bol bol sohbet edip kendisine sunulan cemiyet ikramlardan yedi. Mevlid ve Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildikten sonra dağıtılan yemekler kısa sürede bitti. Davete katılanlar yemekten sonra yayla içerisinde aileleriyle beraber güzel bir gün geçirdi.
(MB-Y)

01.05.2017 12:09:33 TSI
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