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Davulcular düğün sezonuna hazırlanıyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:06
Davulcular düğün sezonuna hazırlanıyor
Davulcular düğün sezonuna hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Yaz aylarına girilmesi ile birlikte, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki mahalle düğünlerinde davul-zurna çalan sanatkarların, şimdiden düğün hazırlıklarına başladı.
Kış boyunca evlerinde sakladıkları davulları görücüye çıkaran davul-zurna ekipleri düğünlerin vazgeçilmezi oluyor. Davul-zurna çalarak hayatlarının kazanmaya çalışan ekipler, bu yaz ayından bir hayli ümitli olduklarını ifade etti. Düğün sezonu dışında ramazan ayında da çalışan davulcular sahur vakti davullarıyla sokaklara çıkarak maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırıyor.
15 yıldır davulculuk yapan Lütfi Tan yaptığı açıklamada, "İşimizi severek yapıyoruz. Düğün sezonuna iyi hazırlandık ve bu yıldan çok umutluyuz. İşlerimiz yaz aylarında çok iyi oluyor. Kış ayı ise çok iş çıkmadığı için farklı işlere yöneliyoruz. Ekonomik olarak çok memnun olmasak da mesleğimizi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz" dedi.
Davul ve zurnanın bir ekibi oluşturduğunu ifade eden zurnacı Musa Ataman ise "Zurna ile davul düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezidir. Mesleğimizi tüm zorluklara rağmen devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu yılki düğün ve diğer organizasyonlardan umutluyuz" diye konuştu.
(AA-MAY-SÜ-Y)

01.05.2017 12:14:53 TSI
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