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Yazar Talha Uğurluel Simav'da 'Arzın Kapısı Kudüs' programına konuk oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Tarihçi-yazar Talha Uğurluel, Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen "Arzın Kapısı Kudüs" programına konuk oldu.

Simav İmam Hatip Mezunları Derneği (SİHMED) ve Simav Belediyesi işbirliği ile düzenlenen konferans, hafız İbrahim Değmen'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan SİHMED Başkanı Ali Zengin, Kudüs'ü tanıyan herkesin mutlaka oraları görmek isteyeceğini ifade etti. Zengin, "TEOG sınavında derece yapan öğrencilerimize umre hediyemiz olacak" dedi.

Konferansa, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Simav İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Ali Zengin, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güner, İl Genel Meclisi Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet meydanını dolduran yüzlerce Simavlıya hitap eden yazar Talha Uğurluel, "Evliya Çelebi'nin memleketinde, Arz'ın kapısı Kudüs konferansını sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Uğurluel " Kudüs'e defalarca giderek o kutsal yerleri sizler için inceledim ve sizlere anlatabilmek için Simav'a geldim. Mutlaka Kudüs'e gitmelisiniz, Hazreti Muhammed (SAV)'in Miraç'a çıktığı o kutsal yerleri ziyaret etmelisiniz. 1917 tarihinde kaybettiğimiz Kudüs'ün önceki ve sonraki durumunu görüp, mutlaka oralara sahip çıkmamız gerekiyor" diyerek, 1923'de Lozan'da attığımız imzadan sonra neler yapmamız gerektiğini anlattı. Kudüs'te en çok adı geçen Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan ile ilgili bilgileri veren Uğurluel, Hazreti İsa'nın hayatı ve Kudüs'te yaşananlar ile Kıyamet Kilisesini de anlatarak konferansını tamamladı.

Konferansın sonunda, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan tarafından, Talha Uğurluel'e günün anısına hediye takdim edildi. Katılımcılara Kur'an-ı Kerim dağıtımı ve ikramlar yapıldı. (MEİ-EFE)



01.05.2017 12:16:55 TSI

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