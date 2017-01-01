1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
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Belediye iş sendikası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:10
Belediye iş sendikası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı
Belediye iş sendikası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Belediye İşçi Sendikası Siirt Şubesi üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü basın açıklaması yaparak kutladı.
Sendika binasının önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Belediye İşçi Sendikası Başkanı Halit Akınay, bugün 1 Mayıs işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımı ve dayanışmayı anlamlı kıldığı bir gün olduğunu söyledi. Akınay, "Biz işçiler din, dil, ırk, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın, emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak, ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir kez daha bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin diğer şehirlerinde, dünyanın birçok yerinde, bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar. Bizim kaderimiz ortak. Biz, insanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Taşeronda, güvencesiz, kuralsız çalışmak, ucuz iş gücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz. Ülkelerimiz ayrı ama kaderlerimiz hep aynı. Biz emekçiler, dünyanın farklı ülkelerinde yaşasak bile benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Sorunlarımız ortak ama mücadele azmimiz ve kararlılığımız da ortak. Çünkü biz birlik olursak emek mücadelesinin kazananı hepimiz olacağız. Bizler alın teriyle, haram lokma yemeden yaşam mücadelesi verenleriz. Bizler, tüm insanların refah ve huzur içinde kardeşçe yaşadığı bir dünyayı hayal ediyoruz" diye konuştu.
(MND-AKK-Y)

01.05.2017 12:19:23 TSI
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