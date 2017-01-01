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Furkan Aslan, Genç Hatipler Minber Yarışmasında bölge ikincisi oldu



(Fotoğraflı)



KÜTAHYA (İHA) - Aslanapa Anadolu İmam Hatip Lisesi 12-A Sınıfı öğrencisi Furkan Aslan, 'Genç Hatipler Minber Yarışması'nda Kütahya adına yarıştı.

Daha önce yapılan elemelerde Kütahya adına yarışma hakkını elde eden Aslan 10 ilden katılan 12 Genç Hatip arasında 2. olarak başarı elde etti. Furkan Aslan, "Öncelikle bu duyguyu bana yaşattığı için Rabbime binlerce kere şükürler olsun. Çalışmaya başladığımda hedefimi ilk üç olarak belirlemiştim. Ve Ege Bölgesi ikinciliği Benim için çok güzel bir derece olduğunu düşünüyorum. Benim üzerimde emeği büyük olan hocalarıma, aileme ve özellikle babama şükranlarımı sunduğumu belirtmek isterim. Ayrıca desteklerini esirgemeyen Aslanapa İlçe Müftülüğümüze ve Kütahya İl Müftülüğümüze teşekkürü bir borç bilirim. Bu yarışmalar biz gençleri ileriyi taşımak için birer basamaktır. Hiç kimse başarı basamaklarını eli cebinde tırmanamamıştır. Bende bunun bilincinde olarak çok çalıştım ve Rabbime şükürler olsun ki bunun karşılığını da aldım" dedi. (YD-EFE)



01.05.2017 12:21:28 TSI

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