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Çaldıran ilçesine kayak merkezi kuruluyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:13
Çaldıran ilçesine kayak merkezi kuruluyor
Çaldıran ilçesine kayak merkezi kuruluyor

(Fotoğraflı)

M.Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığınca gelecek kış sezonu için kayak merkezi kurulma çalışmalarının ilk startı verİLdi.
Van'ın en soğuk ve en çok kar alan Çaldıran ilçesine kayak merkezi kuruluyor. Kış sezonu boyunca 5 ay karlarla kaplı olan Çaldıran ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi Tuzludere mevkiinde dağların yamacını gezen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, burada incelemelerde bulundu. Çeşitli kış sporlarının yapılması için kolları sıvayan Çaldıran Belediye Başkanlığı, yoğun kış şartlarının yaşandığı ve hava sıcaklığının zaman zaman eksi 46 dereceye kadar düştüğü ilçede gelecek kış sezonunda hizmete açılması planlanan kayak merkezinin yapımına önümüzdeki aylarda başlanması bekleniyor.
Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, "Çaldıran ilçemiz kışın hava sıcaklığının eksi 46 derecelerin yaşandığı ve bunun yanında sıcaklığı 92 dereceye varan şifalı termal suların olduğu güzel bir ilçemiz olmakla birlikte burada kış sporları ve termal sağlık turizminin de yapılabileceği bir ilçemizdir. Burada 5 ay kayak sporları yapılabilir, aynı zamanda tüm yıl boyunca insanlarımız termal sularımızda şifa bulabilirler. Bu nedenle burada bir kayak merkezi kurmayı hedeflemek için bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Burada birçok dalda kurmayı hedeflediğimiz kayak merkezinde sadece Çaldıran'daki vatandaşlarımız değil, çevre il ve ilçelerdeki insanların da buraya gelerek güzelce zaman geçirmelerini ve şifa bulmalarını hedefliyoruz. Bu hem sosyal hem ekonomik anlamda ilçemize katkı sunacaktır. Yapmayı planladığımız bin 500 ile 2 bin metre uzunluğundaki kayak pistimizde Snowboard, kayaklı koşu, kuzey kombine, alp disiplini gibi spor türlerinin yapılabileceğini, bununla birlikte park ve mesire alanları da yer alacaktır" dedi.
(MEA-ŞAK-Y)

01.05.2017 12:19:45 TSI
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