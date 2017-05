YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kavram basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kavram basın mensuplarıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da Kavram Eğitim Kurumları, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kavram'da düzenlenen kahvaltıda ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya gelen Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, basının önemine değindi. Basın mensuplarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, "Kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından eğitimin bu kadar önem kazandığı bir dönemde, basın mensuplarını bir eğitim kurumunda ağırlamak, bize ayrı bir keyif verdi. Burada 3 şey amaçladık. Birincisi, her zaman işimizin düştüğü basın mensuplarını, bir gün de işimiz düşmeden ağırlamak istedik. İkincisi, basın mensuplarının da çok değerli olduğunu ve kentimizin en etkili birer parçası olduğunu hatırlamak istedik. Üçüncüsü de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda basın mensuplarının emeklerinin çok değerli olduğunu pekiştirmek istedik" dedi.

Kavram Eğitim Kurumları olarak toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini belirten Tekin, "Kavram Lisesi ve Kavram Özel Öğretim Kursu olarak hizmet ettiğimiz insanımızın, her türlü değere layık olduğunu unutmadan, toplumun her kesiminden insanlarla bir araya gelmek, bizim hem görevimiz hem de ayrı bir keyiftir" şeklinde konuştu.

(ATL-ŞAK-Y)



01.05.2017 12:22:03 TSI

NNNN