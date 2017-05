YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TBMM Başkanvekili Aydın 1 Mayıs'ı kutladı

TBMM Başkanvekili Aydın 1 Mayıs'ı kutladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emeğiyle, alın teriyle çalışan işçilerin ve çalışma hayatının tüm mensuplarının bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün kutlu olmasını diledi.

Ahmet Aydın açıklamasında, "Türkiye'de, özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar, demokrasinin ve özgürlüğün her alanda yaygınlaşması ve sağlam temellere dayanan bir yapı oluşturması için hükümetimizin yapmış olduğu atılımlar, bugünler de çok daha ayrı bir anlam ifade etmektedir.

Ülkemizde gerek kamusal alanda gerek özel sektörde yapılan iyileştirmeler, çıkarılan kanunlar ve çalışanların kazandığı haklar Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bir seviyeye ulaşmış her alanda çağdaşlarıyla eşit olan bir yapıya kavuşmuştur. Özellikle her sektörde çalışanlar için mevzuat temelinde sıkı sıkıya sağlamlaştırılarak yapılanlar, tüm milletimizin takdirini kazanmıştır.

Barış ve kardeşliğin her yere hâkim olduğu, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde kutlanacak ve idrak edilecek olan 1 Mayıs, tüm vatandaşlarımızın birbiriyle kenetlendiği ve sorunların çözüme kavuştuğu bir gelecek için bizlere umut vermektedir.

Tüm Türkiye'nin yarınlarına umut ve güç katacak olan emekçilerimizin, işçi kardeşlerimizin ve çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir kez daha en içten duygularımla tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

(AHM)



01.05.2017 12:29:13 TSI

NNNN