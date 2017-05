YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam: Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Emeğin kutsal olduğunu dile getiren Atam, "Toplumun ortak aklı ve geniş tabanlı bir mutabakatıyla kendiliğinden ortaya çıktığı zannedilen günlük çalışma süresinin 8 saat olarak belirlenmesi, binlerce işçinin canları pahasına mücadele etmeleri ve direnmeleri sonucunda gerçekleşmiştir. İşçi Bayramı'na uzanan sürecin ilk adımı 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçilerinin çalışma saatlerinin azaltılması için başlattığı protestolara kadar dayanmaktadır. Ancak bu protestoların tüm dünyada sebep olduğu kıvılcım, ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için yaktığı mücadele ateşinin tutuşmasına sebep olmuş ve sonunda , 1889'da MilletleRrarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı, Paris Kongresi'nde 1 Mayıs'ın "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edilmesine karar vermiştir.Emek her zaman kutsaldır ve karşılığı tam anlamıyla ödenemez. Ancak emeğinin karşılığının tam ödenmemesi ya da eşitlik ilkesine aykırı olarak verilmesi toplumda her zaman bir yaradır. Adil gelir dağılımı, insanca çalışma ve yaşam haklarının sağlanması için her 1 Mayıs'ta sadece ülkemizde değil istisnasız tüm dünyada kutlamalar yapılmaktadır.İşci Bayramının resmi tatil ve bayram ilan edilmesi içi boş bir kavram olmaktan çıkarılmalıdır. İşçinin sosyal hakları ile asgari ücret uygulamasının iyileştirilmesi, ayrıca iş kazaları ve işçi ölümlerinin asgari düzeye indirilmesi, işçi güvenliğinin sağlanması, ölümlere, ihmalleri ile yol açanların yasalar ile daha ağır cezai yaptırıma tabi tutulması gerekliliği ortadadır. Her gün bir çok iş kazası da yaşanmaya devam etmekte, yüzlerce aile parçalanmakta, bir çok dram yaşanmaktadır.Bunun yanında;güvencesiz ve esnek çalışma koşullarının en çok kadın emekçileri etkilediğini hepimiz bilmekteyiz. Bunun yanında işyerinde erkek işçilere nazaran daha fazla işe daha az ücret aldıkları, cinsel anlamda taciz, sömürü ve mobinge daha fazla maruz kaldıkları da ortadadır.Dünya genelinde 306 milyondan fazla çocuk işçi bulunmakta ve bunun 115 milyonu ise çok kötü koşullarda çalıştırılmaktadır. Bu çocuklar çağdaş kölelik koşullarında, çiftliklerden dikiş atölyelerine, taş ocaklarına ve madenlere kadar tehlikeli ve ağır işlerde çalıştırılmakta, küresel ekonomik krizin etkisiyle artan yoksulluğun bir sonucu olarak çocuk işçiliği hızlı bir yükselişe geçmiş durumdadır. Birleşmiş Milletler''in yaptığı bir araştırmaya göre; Hindistan, Nepal ve Afganistan''da yaşayan çocuklar, 1 dolar aylık karşılığında ağır işlerde çalıştırılıyor. Madencilik, taş taşıma, inşaat ve ormancılık işlerinde kullanılan küçüklere, günde sadece bir öğün yemek veriliyor. Eğitime ayrılan kaynaklar daralırkan, kızlar başta olmak üzere çocuklar okula gitmek yerine çok düşük ücretle çalışıyorlar. Tahminlere göre, 75 milyon çocuk işçi 10 yaşın altında bulunuyor. Okula gitmesi gereken çağda ailelerinin maddi imkansızlığı nedeniyle Ülkemizde de 1 milyondan fazla çalışmak zorunda kalan bu çocuk işçiler ise hala kanayan bir yaramızdır.İş ve işçi haklarının korunmasında Baromuz etkin bir hukuki yardıma hazırdır ve bu yönde her tür sosyal projede de görev almakta, emekçinin yanında yer almaktan da onur duymaktadır. Biz avukatlar olarak Özgür ve eşit bir gelecek için çok mücadele verdik ve vermeye de devam edeceğiz. İşçi haklarının uluslararası hukukla korunan seviyeye ulaştırılması da mücadelemizin bir parçasıdır.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hem emekçilerin kazanımları için gösterdikleri mücadelede kaybettikleri arkadaşlarının hatırasının, hem de örgütlü mücadelenin doğru şekilde yürütülmesi halinde mutlaka başarıya ulaşacağı gerçeğinin sembolüdür. Haksızlığın, eşitsizliğin, adaletsizliğin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya umuduyla, başta emekçiler olmak üzere, tüm halkımızın Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlar, barış ve kardeşlik sloganlarıyla geçirilecek bir gün olmasını dileriz" diye konuştu. (EFE)



01.05.2017 12:29:58 TSI

