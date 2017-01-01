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Hafızlık yapan öğrenciler sordu daire başkanı cevapladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, bir dizi ziyaret için Batman'a geldi.

Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda okuyan öğrencilerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut soruları cevapladı. Merkez Necat Nasıroğlu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan kız öğrencileriyle bir araya gelen Akbulut, hem hafızlarla sohbet edip, soruları cevapladı, hem de eğitimleri hakkında öğretmen ve yöneticilerden bilgi aldı.

(MŞY-AKK-Y)



01.05.2017 12:35:30 TSI

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