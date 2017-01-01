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Türk Tarih Kurumu Başkanı Hattuşa'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Bülent Özkaleli

ÇORUM (İHA) - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Hitit Devletine 450 sene başkentlik yapan Hattuşa'yı ziyaret etti. Prof. Dr. Refik Turan'a, İlçe Kaymakamı Turan Soğukoluk'u ziyaret ederek başladığı Hattuşa gezisinde Hitit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Hitit Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz eşlik etti,

Tarihte bu zamana kadar 20 civarında Dünya Savaşı gerçekleştiğinin ve ilk dünya savaşının ise Hititler ile Mısırlar arasında gerçekleştiğini ve ilk yazılı antlaşmasının Kadeş Barış Antlaşması olduğunu ifade eden Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, medeniyetimizin ve tarihimizin en önemli noktalarından biri olan Hattuşa da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Anadolu Medebiyetleri tarihinin en derin noktalardan birisi olan Hattuşa'da Atatürk'ün direktifleriyle kurulan kurumlarından başında gelen ve Cumhuriyet ile yaşıt olan Türk Tarih Kurumu'nun değerli başkanını ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu ifade eden Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk, "Hattuşa Anadolu coğrafyası olarak tarihsel süreçte birçok medeniyete sahiplik yaptı. Üzerinde yaşadığımız topraklar tarihe yön vermiştir her zaman Bizler de tarih şuurunda olarak medeniyetimizi güçlendirmenin gayretindeyiz'' dedi.

(BÖ)



01.05.2017 12:37:30 TSI

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