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TED Malatya Kolejinde 'İngilizce Çalıştayı' düzenlenecek



MALATYA (İHA) - Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi ve TED Malatya Koleji işbirliği ile 3-4 Mayıs tarihlerinde TED Malatya Kolejinde iki gün süre ile il genelinde görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik olarak 'İngilizce Çalıştayı' düzenlenecek.

İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Nihat Şad, İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim üyeleri Fulya Çolak ve Mohammed Abo Shala ile Türk Eğitim Derneği Yabancı Diller Koordinatörü Dr. Fatma Ataman, Zeynep Yedierler ve Jason Prıce' ın konuşmacı olarak katılacağı çalıştayda, İngilizce öğretiminde yaşanan sorunlar ile İngilizce derslerinde drama kullanımı, öğrenciyi düşündürme ve teknoloji kullanımı konuları ele alınacak.

Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü, Sevinç Atabay 'ın da katılacağı çalıştayın sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek.

(BT-SD-Y)



01.05.2017 12:37:42 TSI

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