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Selçuklu'da sanayi çalışanı gençler bin 71 fidanı toprakla buluşturdu



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde sanayi çalışanı gençler bin 71 fidanı toprakla buluşturdu.

Sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Selçuklu Kent Konseyi, Çalışan Gençler Komisyonu ve sanayi çalışanı gençlerle birlikte fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Aşağıpınarbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte bin 71 fidan toprakla buluştu.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Abdullah Yayla, Selçuklu Kent Konseyi olarak farkındalık oluşturmak adına önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Daha yeşil ve daha güzel bir Konya için çalışan Selçuklu Belediyemiz öncülüğünde, Çalışan Gençler Komisyonu olarak bugün bin 71 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ülkemiz 2071 hedeflerine adım adım ilerlerken bizden sonraki neslimiz dikmiş olduğumuz fidanların büyüyecek olan çınarların gölgesinde bizleri yad ederler. Bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin çok önemli faaliyetler yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz özellikle Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisimizde sanayide çalışan arkadaşlarımızla çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bugünde çok hayırlı bir iş için bir araya geldik. Aşağıpınarbaşı ve Yukarıpınarbaşı mahallelerimizin beraber kullanabileceği bir fidan dikimi etkinliğindeyiz. Gençlerimiz geçmişten aldıkları mesajla bugün bin 71 fidanı toprakla buluşturacaklar. İnşallah burada diktiğimiz ağaçların orman olduğunu ve altında insanların, hayvanların, kuşların faydalandığına şahitlik edeceğiz. Gençlik meclisindeki arkadaşlarımıza hem ağaç dikme konusunda gösterdikleri hassasiyetten hem de bu işi anlamlı bir hale getirip bin 71 fidan dikmeyi düşünmüş olduklarından dolayı teşekkür ediyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ali Okutan Sosyal Tesislerinde sanayi çalışanı gençlerle birlikte önemli işlere imza atıklarını da dile getiren Başkan Altay, bu tür projelerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımı ile sanayi çalışanı gençler bin 71 fidanı toprakla buluşturdu. Selçuklu Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Abdullah Yayla, Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Enes Koç, Aşağıpınarbaşı Mahalle Muhtarı Hasan Kilci, Yukarıpınarbaşı Mahalle Muhtarı Mıstık Alım, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri ile başkan yardımcıları ve çok sayıda sanayi çalışanı genç katıldı.

(BG-AH-Y)



01.05.2017 12:39:00 TSI

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