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Fen Lisesi ve Bayburt Belediyesi'nden Vakt-i Şiir yarışması



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Bayburt Fen Lisesi ve Bayburt Belediyesi işbirliğiyle öğrencilere Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarının tanıtılması ve şiirin sevdirilmesi amacıyla düzenlenen Vakt-i Şiir isimli şiir yarışmasının finali Fen Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programla gerçekleşti. 16 öğrencinin dereceye girmek için jüri karşısına çıktığı yarışmayı Belediye Başkanı Mete Memiş'te takip etti.

Genç yeteneklerin kültür ve sanat dünyamıza kazandırılması açısından önemli olan yarışmada jüri tarafından yapılan değerlendirmede dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirilirken yarışmada Arif Karaca 1. Tolgahan Polat 2. ve Sevgi Nas 3.lüğü elde etti.

(YY-ÖB-Y)



01.05.2017 12:41:49 TSI

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