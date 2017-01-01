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Söke'de 8. Karakaya Kaya Resimleri Şenliği yapıldı

- Yörük kültürünün öne çıktığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Mitolojik öykülerinin zenginliği, üzerinde barındırdığı 8 bin yıl öncesine ait kaya resimlerinin bulunduğu Latmos (Beşparmak Dağı) da 8. Kez Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliği yapıldı.

Latmos'un kültür zenginliğine dikkat çekmek için Söke Belediyesi tarafından düzenlenen Şenlik renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Bu yıl şenlikte Yörük Kültürü öne çıkarıldı.

İnteraktif Çocuk Oyunları, Müzik ve Eğlence, Halk Oyunları Gösterileri, Sürpriz Yarışmalar, El Emeği ve Organik Ürün Pazarı ile renklendirilen şenlik alanı ve çevresinde vatandaşlar piknik yaptı. Alanda Yörük çadırı kurulurken, Aydın Yörük Efe Kültür Derneği gelin alma ve düğün töreni canlandırmasıyla ilgi çekti. 8. Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliği'nde THM Sanatçısı Zeynep İlhan konser verdi. Söke ve çevresinden gelen yüzlerce kişinin katıldığı şenlik alanında bulunan herkes eğlenceli bir günün keyfini çıkardı.

Söke ve çevresinde bulunan tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması, yöre halkının kaynaşması için şenlikleri önemsediklerini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, "Bölgenin tanınırlığını arttırmak, ekonomiye katkı sağlamasın için çalışmalarımız devam edecek. Aydınımız, Sökemiz tarihi, kültürel ve doğal güzellikler bakımından zengin bir bölge. Bu alanları hem koruyup, hem tanıtımını yapmak istiyoruz. Serçin, Karakaya, Güllübahçe, Kemalpaşasıyla ilçemiz sınırlarının her karesini tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu tanıtım ve şenliklerin faydası ve geri dönüşünü alıyor olmak da bizlere keyif veriyor" dedi.

(LT-MB-Y)



01.05.2017 12:43:58 TSI

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