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10. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:36
10. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
10. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
- Ödüller sahiplerini buldu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Kısa Film Festivali" gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
Festivalde 'Ulusal Kurmaca Dalında', yönetmenliğini Ercan Selim Öngöz'ün yaptığı "12 Saat" isimli kısa film birinci, yönetmenliğini Süleyman Demirel'in yaptığı "Asfalt" ikinci, yönetmenliğini Ramazan Kılıç'ın yaptığı "Penaber" üçüncü olurken, 'Ulusal Belgesel Dalında' yönetmenliğini Peyami Sefa Altıntaş'ın yaptığı "Hayat Nöbeti" birinci, yönetmenliğini Abdurrahman Demir'in yaptığı "Kırmızı" ikinci, "Hayat Güzeldir" ise üçüncü oldu.
'Uluslararası Kurmaca Dalında' ise yönetmenliğini İspanyol Alvaro Rodrigez Areny'nin yaptığı "Wolves" üçüncü, Fransız yönetmenler Maxime Malabard ve Anthony Taib'in filmleri "Maree Haute" ikinci, yönetmenliğini Giardano Torreggiani'nin yaptığı "My Awesome Sonorous" ise birinci olurken 'Uluslararası Belgesel Dalında' da Lisi Kieling'in yaptığı "Vida Gomo Rimoza" üçüncü, yönetmenliğini Emilio Marti Lopez'in yaptığı "Marhaba-Hela" ikinci, yönetmenliğini Pablo Radice'nin yaptığı "Gemelos" filmi de birinci oldu
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde festivalde başarı elde eden yönetmenler ödüllerini alırken törende birbirinden renkli görüntüler yaşandı.
Törende bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, festivalin çok güzel geçtiğini söyleyerek, festival kapsamında filmlerin hem açık alanda hem de kapalı mekanlarda dört gün boyunca izleyicisiyle buluştuğunu dile getirdi.
Rektör Kızılay, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çok kıymetli hocalarımız ve sanatçılarımız burada. Bütün filmleri incelediler ve dereceye girenleri seçtiler" dedi.
Konuşmanın ardından Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu'nun şefliğini yaptığı "Nazende Trio" grubu tarafından 'Film Müzikleri Konseri' verildi.
Konserin ardından festivalde dereceye girenler ödüllerini, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Nezih Orhon, İpek Tuzcuoğlu, Mustafa Kara ve Mahmut Avcı'nın elinden aldı.
Törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Topbaş, oyuncular, yönetmenler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
(BT-SD-Y)

01.05.2017 12:45:18 TSI
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