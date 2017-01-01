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Üç yılda 40 milyonluk kamulaştırma

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:41
Üç yılda 40 milyonluk kamulaştırma
Üç yılda 40 milyonluk kamulaştırma
- Yıldırım Belediyesi'nden kamulaştırmaya dev bütçe

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Çarpık yapılaşmaya son vermek isteyen Yıldırım Belediyesi, 23 yılda yapılan kamulaştırmanın yüzde 70'ni 3 yılda gerçekleştirdi. 57 bin 327 metrekarelik kamulaştırmaya 40 milyon 392 bin 307 TL harcandı.
Spor kompleksi, Sular Vadisi ve Doğa Parkı ile ilçe tarihinin en büyük ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanan Mevlana - Ulus Kentsel Dönüşüm projelerinin inşaatı aralıksız devam ediyor. Kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra Yıldırım'a yeni sosyal donatı alanları, hizmet birimleri, yeni yollar kazandırmak ve tarihi kültürel mirası ayağa kaldırmak için 3 yılda 57 bin 327 metrekarelik kamulaştırmaya 40 milyon 392 bin 307 TL aktarıldı. Bu bedel Yıldırım Belediyesi'nin son 23 yılda kamulaştırmaya ayırdığı 60 milyon 448 bin 385 TL'nin yaklaşık yüzde 70'ine karşılık geliyor.
Yıldırım'ın Türkiye'deki 50 ilden daha büyük olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bu gerçekle birlikte yıllardır devam eden plansız yapılaşmada göz önünde bulundurulduğunda 399 kilometrekarelik alanda, 700 bin kişiye modern şehirciliğin unsurlarını bünyesinde barındıran yaşam standartları yüksek bir şehir inşa etmek için bir projeksiyon hazırladık. Ancak eski yapıları ortadan kaldırarak şehri rehabilite etmek yeni bir şehir inşa etmekten on kat daha zor. Bunun için doğru ve detaylı bir planlama yapmak ve bu planları hayata geçirecek alanlar oluşturmak zorundayız. Bu da ancak vatandaşlarımızın rızasıyla gerçekleştirdiğimiz kamulaştırmayla mümkün. Yıldırım ve Yıldırımlılar için taşın altına elimiz koyarak bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.
(MŞ)

01.05.2017 12:50:18 TSI
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