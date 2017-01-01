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Taşlıçay Belediyesi yeşillendirme çalışması



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, işçilerle birlikte Recep Tayyip Erdoğan Parkında ağaçlandırma çalışması yaptı.

AK Parti Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, Yeşillendirme faaliyetlerine son sürat devam ediyor. Havaların ısınması ile birlikte yaz sezonuna hazırlanan ilçe Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan parkında ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Taşdemir, ilçede yeşilin ve ağacın artırılması için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Taşdemir, parkta işçilerle birlikte ağaç dikti. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın ziyaretçi akınına uğrayacağını belirten Taşdemir, yeşillendirme ve ağaç ekme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. İşçilerle birlikte ağaç eken ve bundan oldukça memnun olduğunu dile getiren Taşdemir, "Parkımız, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ağrı bölgesinin en fazla ziyaret edilen sosyal tesislerden biri olacak. Vatandaşlarımızı daha estetik, daha yeşil bir ortamda misafir edebilmek için yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Böyle güzel bir çalışmada bizleri yalnız bırakmayan emeği geçen ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Ağrı Orman Şube Müdürü Yüksel Aluç Bey'e çok teşekkür ederim" dedi.

(AG-AA-Y)



01.05.2017 13:03:11 TSI

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