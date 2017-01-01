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Abdil Erdal'dan 1 Mayıs kutlaması



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdil Erdal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Abdil Erdal yaptığı açıklamada, alın teri ve emek harcanarak elde edilen kazancın çok kıymetli olduğunu söyledi. 1 Mayıs'ın dünya genelinde emekçiler tarafından dayanışma ve haksızlıklara karşı kutlanan bir gün olduğunu kaydeden Erdal, "Ülkemizde kamu çalışanları dışında bir çok emekçinin resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs günün de bile rızkının peşinden koşarak çalışmak zorunda olduğunu görüyoruz. Bütün çalışanların aynı koşullar altında tüm sosyal haklarını kullanabilmelerini arzuluyoruz. Emekçisi mutlu ve refaha erişen bir toplumun tüm fertleri de aynı duygulara sahip olacaktır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere tüm çalışma koşullarının iyileştirilmesi için birlikte hareket edilmelidir. Çalışan ve işverenin birlik ve beraberliğini artırması dileğiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum" dedi.

(İHA-İP-Y)



01.05.2017 13:08:53 TSI

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