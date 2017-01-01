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Tarihi kentler Kırklareli'nde buluştu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:22
Tarihi kentler Kırklareli'nde buluştu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Kırklareli'nde yapılan Tarihi Kentler Birliği bölge toplantısında şehirlerin tarihi mirası konuşuldu.
Tarihi Kentler Birliği toplantısı Kırklareli Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda yapıldı. Birlik üyesi 200'ü aşkın belediye başkanı ve belediye temsilcisinin katıldığı toplantı, Birlik Başkanı ve aynı zamanda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın 'Kentlerin Başarı Öyküleri ve yabancı kardeş kentlerle ilişkiler' üzerine sunumuyla başladı. Ekonomik ve turizme dayalı işbirliklerin geliştirilmesi için yabancı kardeş şehirlerle ilişkilerin ısrarla sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, şehirlerimizin en önemli sorunlarından birinin de kent estetiği olduğunu belirtti. Yılmaz, "Şehirlerimizde her türlü büyük yatırımı gerçekleştiriyoruz ama cepheleri güzel olmayan, boyasız, sıvasız yapılara, yasa bize bu hakkı verdiği halde müdahale etmiyoruz. Okyanusu geçip derede boğuluyoruz. TKB Kırklareli Bölge Toplantısının önemli kararlarından biri olarak herkesin şehrinde bu tür yapılara müdahale etmesini istiyorum ve bekliyorum" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Kültür Sanat Danışmanı ve Müzeler Koordinatörü Ahmet Erdönmez ise Bursa'da başlatılan tarihi miras çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen çalışmaların çok önemli bir aşamaya geldiğini ifade eden Erdönmez, şehir merkezinde müdahale edilmedik yapı bırakılmadığını ve 2014 yılındaki Bütünşehir yasasıyla birlikte ilçelerdeki ecdat eserlerine el atıldığını ifade etti. Şehir merkezinde başlayıp kırsala uzanan bu çalışmaları çarpıcı fotoğraflarla izleyicilere sunan Erdönmez, bu çalışmalar sırasında yaşanan sürprizleri de anlattı. 2014 yılındaki Bütünşehir yasasıyla birlikte Büyükşehir Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün başlattığı havadan tespit çalışmaları sırasında İznik Gölü'ndeki 1600 yıllık bazilikanın tespit edildiğini anlatan Erdönmez, bu keşfin Amerikan Arkeoloji Enstitüsü tarafından dünyanın en önemli 10 keşfinden biri olarak gösterildiğini ifade etti. Erdönmez, "Başta Balkanlar olmak üzere pek çok coğrafyada da ecdat yadigarı eserin ayağa kaldırmaya devam ediyoruz" dedi.
TKB Kırklareli toplantısında, ÇEKÜL Üyesi ve Şehir Plancısı Faruk Göksu da, ´Marmara-Trakya genelinde Tarihi Kentler Birliği´nin geliştirdiği stratejiler´ konulu bir sunum yaptı. Göksu sunumunda, Marmara Bölgesi´nde Çanakkale Köprüsü´nün de tamamlanması ile birlikte İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale arasında toplam ulaşımın yaklaşık 4 saate kadar ineceğini vurgulayarak, bir altın bilezik alanının oluşacağına dikkat çekti.
Toplantıda Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yanı sıra, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de birer konuşma yaptı.
(MŞ)

01.05.2017 13:30:56 TSI
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