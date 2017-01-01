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Söke Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanlarının Piknik Keyfi



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Ruhsal bozukluğu bulunan hastaların, toplumla bütünleşmesi için çalışmaların yürütüldüğü Söke Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Merkez danışanlarına yönelik gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri ile de dikkat çekiyor. Son olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yöneticileri, merkez çalışanı sağlık personeli, merkezde gerçekleşen kursların eğitmenlerinin de katıldığı piknik etkinliği düzenlendi.

Güzelçamlı Millipark'ta düzenlenen pikniğe davet edilen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan da katıldı. Söke Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanları düzenlenen piknikte keyifli bir gün geçirdi.

Merkezin çalışmalarını yakından takip ettiğini, Söke Belediyesi olarak merkezde bazı hobi kurslarının düzenlenmesine destek olduklarını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; danışsanları ile yakından ilgilenen merkez personelini tebrik etti.

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan; "Danışanların mutluluğu için yapılan bu tür etkinliler onları olumlu yönde etkilemektedir. Söke Toplum Sağlığı Merkezi de kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalar ortaya koymaktadır. Kendilerini kutluyorum" dedi.

(LT-İK)



01.05.2017 13:37:17 TSI

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