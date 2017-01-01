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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Daire başkanları ve şube müdürlerine yönelik çalıştay

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:28
Daire başkanları ve şube müdürlerine yönelik çalıştay
Daire başkanları ve şube müdürlerine yönelik çalıştay

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet kalitesini daha da yükseltmek amacıyla daire başkanları ve şube müdürlerine yönelik olarak 'Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi' konulu eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen eğitim çalıştayına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, daire başkanları, şube müdürleri katıldı. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi konulu eğitim çalıştayının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Ercan Turan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda öncü bir rol üstlenmiş ve kentin lokomotifi konumundayız. Bunu sağlamada en büyük pay siz değerli ekip arkadaşlarımızdır. İnsan her zaman kendini geliştirmeli, kendine bir şeyler katmalı ve kendini yenilemelidir. Her şeyin başı sevgi, insan işini ve çevresinde bulunanları sevecek. Bir diğer önemli husus ise gayret ve istektir. Ayrıca insan iş hayatında çevresindekilere güvenecek, yöneticilerine güvenecek. Bir iş yerinde ekip ruhuna sahip olmak o yüzden çok önemli. Risk alanlar kendini geliştirenler belli bir noktada varlıklarını korurlar ve varlıklarını ileriye taşırlar ama kendini geliştiremeyenler yok olur giderler. Biz kendi kurumumuzdan, kendi kentimizden sorumluyuz. Biz ne kadar kaliteli ve nitelikli olursak kurumumuz, kentimizde o kadar nitelikli olur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır sizlere güveniyor. Geldiğimiz noktada geleceğe güvenle bakıyorum. Çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan'ın konuşmasının ardından Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi konulu çalıştaya geçildi.
TSE Baştetkikcisi ve Uzman Eğitimci Hidayet Şahin tarafından sunum eşliğinde, Geleceği Yöneten Lider Yöneticilik Anlayışı, Stratejik Planlama ve Performans Odaklı Yönetim, Değişim ve Sürekli İyiliştirme, Problem Çözme Teknikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, Kalite Yönetimi ile İş Sahiplenme ve Verimlilik, Etkili Sunum Teknikleri konuları hakkında detaylı bir şekilde bilgiler aktarıldı.
(BT-SD-Y)

01.05.2017 13:37:18 TSI
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