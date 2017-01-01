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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bozüyük'te öğrenciler yararına kermes açıldı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:33
Bozüyük'te öğrenciler yararına kermes açıldı
Bozüyük'te öğrenciler yararına kermes açıldı

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Eğitim ve Sanata Yardım Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Bozüyük Yıldız Öğrenci Yurdu yararına düzenlenen kermes törenle açıldı.
Kermesin açılış törenine Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan Tunç, yurt müdürü Arif Büker ve davetliler katıldı. Açılış öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Burada çok hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. Burada eğitim alacak olan öğrencilerimizin yararına yapılan bu kermese destek veren, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kermesiniz hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Başkan Bakıcı'nın konuşmasının ardından hayır duaları eşliğinde kermesin açılışı gerçekleştirildi. El emeği göz nuru el işleri ve çeşitli kıyafetlerin satışa sunulduğu kermesi gezen Başkan Bakıcı ve beraberindekiler, bilgi alarak stant görevlilerine kolaylıklar diledi. Başkan Bakıcı ve beraberindekiler daha sonra yurt bahçesinde yurt görevlileri ile bir süre sohbet ederek, dernek ve kurs faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Hafta boyunca açık kalacak kermesten elde edilecek gelir kurs öğrencilerinin yararına kullanılacak.
(İC-HA-Y)

01.05.2017 13:43:16 TSI
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