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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Müsiad'dan 1 Mayıs kutlaması

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:40
Müsiad'dan 1 Mayıs kutlaması
Müsiad'dan 1 Mayıs kutlaması

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.
MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, Türkiye'nin alın terinin kutsal olduğu üretimin düstur edildiği bir ülke olduğunu belirterek, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutladı. Çelenk, "Türkiye alın terinin kutsal sayıldığı, ilkeli çalışmanın, adaletli bölüşümün yüceltildiği, dayanışma ve yardımlaşma içinde üretmenin düstur edildiği bir medeniyetin yükseldiği topraklardır. Ülkemiz ileri teknoloji ile kalkınmış, refah seviyesi yüksek ve daha üretken hale gelmesinde her meslekte emek veren kardeşlerimizin gayreti vardır. Emeğiyle, alın teriyle ve üretimiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bu günün huzur ve barış içinde kutlanmasını diliyorum" dedi.
(SD-Y)

01.05.2017 13:49:15 TSI
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