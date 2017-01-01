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Malatya'nın 13 ilçesinden 34 öğrenci Çanakkale Şehitliğini gezdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, liselerarası "Çanakkale" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere yönelik Çanakkale Şehitliği gezisi düzenledi. Malatya'nın 13 ilçesinden seçilen 34 öğrenci, ilk kez Çanakkale Şehitliğini görmenin heyecanını yaşadı.

Uçakla İstanbul'a götürülen öğrenciler, oradan da kara ve deniz yoluyla Çanakkale'ye geçti. 3 günlük gezi programı kapsamında Çanakkale Şehitliği ziyaret edilerek dualar edildi. Öğrenciler, geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür ettiler.

Gezi sonrası öğrenciler yine uçakla Malatya'ya dönerken Malatya dönüşünün ardından Çanakkalle Şiir Yarışmasında ilk 3'e giren ve mansiyon alan öğrencilerin ödülleri de düzenlenen törenle takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonunda düzenlenen Ödül Törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, daire başkanları ile şube müdürleri ve öğrenciler katıldı. Programda duygularını dile getiren yarışmacı Reşit Yıldırım, şehitlik ziyaretinde oldukça duygulandıklarını ifade ederek, "Yarışmada aldığımız en güzel hediye oraları görmek oldu" dedi.

Programda, yarışma birincisi olan Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesinden Mihriban Aydaş da, "Söyle Çanakkale" adlı şiirini seslendirdi.

7 düvele karşı savaştık

Yarışmada ilk 3'e giren ve mansiyon ödülü alan öğrencilerin hepsinin kız olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, "Demek ki kız çocuklarımız biraz daha duygusal, bu anlamdaki duyguları daha yoğun" ifadelerini kullandı.

2011 yılında da 110 öğrenciyi uçakla götürüp Çanakkale'de gezdirdiklerini anımsatan Mumcu, "Bu programlarımızla çok sayıda Malatyalı öğrencimiz ilk kez Çanakkale'yi görmüş oldu" dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Çanakkale Anma Etkinliklerine de işaret ederek, "Son 10 yıldır Çanakkale'yi daha şanına yakışır şekilde anıyoruz. 7 düvele karşı mücadele ettiğimiz bir savaş. Tek tarihleri Çanakkale'de İngilizlerle birlikte yapmaya kalktıkları ülkemizi işgal girişimi olan Anzaklar, her yıl gelip yenilişlerinin, mağlubiyetlerinin tadını çıkarıyorlar. Bunu kutluyorlar. Ama hamd olsun gerçekten gurur duyduğumuz büyük bir tarihe dipnot düşen çok önemli bir galibiyettir bizim için Çanakkale Savaşları" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



01.05.2017 13:50:57 TSI

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