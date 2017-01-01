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Salihli Belediyesinden işçilere 1 Mayıs kahvaltısı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:47
Salihli Belediyesinden işçilere 1 Mayıs kahvaltısı
Salihli Belediyesinden işçilere 1 Mayıs kahvaltısı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, temizlik işleri şantiyesinde kahvaltılı programla kutlandı.
Çalışanlarla bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, şehir dışında olması nedeniyle kutlamaya katılamayan Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın selam ve sevgilerini ileterek başladığı konuşmasında, "Bugün sizin gününüz, emeğin, alın terinin günü. Emeğin, alın terinin en kutsal değerlerimizden olduğuna inanan bir kültürden geliyoruz. Belediyemizde bin 164 çalışanımız görev bilinci ve sorumluluğu içinde Salihlimize en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışıyor. Bu özverili çalışmalarınızdan 102 mahallemiz sizin farkınızda. Biz de üreten, alın teri döken siz değerli işçi kardeşlerimizin daima yanındayız. Emek ve Dayanışma Gününüzü kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk diliyorum" dedi.
Temizlik işçileri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kahvaltı sofralarına ortak olan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'na teşekkür etti.
(BA-ÖND-Y)

01.05.2017 13:55:53 TSI
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