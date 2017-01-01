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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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1 Mayıs Yalova'da sakin kutlandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:49
1 Mayıs Yalova'da sakin kutlandı
1 Mayıs Yalova'da sakin kutlandı

(Fotoğraflı)

Saim Çotuk
YALOVA (İHA) - 1 Mayıs İşçi Bayramı Yalova'da da kutlandı. Sakin geçen kutlamada işçiler halay çekti.
Tertip komitesini Eğitim Sen, Eğitim İş, ADD, Hacı Bektaş Kültür Vakfı, Emekli Sen, CHP ve HDP temsilcilerinin oluşturduğu 1 Mayıs İşçi Bayramı sakin geçti. Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleşen kutlamalarda çalınan parçalar eşliğinde halaylar çekildi. KESK müzik grubu konser verdi. Yaklaşık 2 saat süren kutlamalarda herhangi bir olay yaşanmadı.
(SÇ-MŞ)
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01.05.2017 13:58:31 TSI
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