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Yunusemre'de sulanabilir tarım arazisi artıyor



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda üreticilerin tarlalarını rahatlıkla sulayabilmesi amacıyla Demirci, Koruköy ve Üçpınar mahallelerinde tespit edilen sondajları aktif hale getirmek için çalışmalarda bulunuyor.

Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelerde talepler doğrultusunda üreticilerin sondajlarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Demirci, Koruköy ve Üçpınar mahallelerinde tespit edilen sondajları aktif hale getirmek için çalışma yapıldı. Yaz sezonu öncesi üreticilerin tarlalarını rahatlıkla sulayabilmesi için sondaj çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Demirci Mahallesinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Muhtarlık İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen sondajı aktif hale getirmek amacıyla çalışmalara başlanıldı. Çalışmalar sonucu 40 üreticinin tarlaları sulanabilir araziye dönüşecek. Bunun sonucunda 300 dönüm alan sulanabilir alan olarak üretime kazandırılacak. Ayrıca Koruköy Mahallesinde bakım işlemi yapılan sondaj, aktif hale getirilecek. Sondajın biriktirme göletinde de temizleme çalışması yapılarak sondajın bulunduğu deponun üstü kapatılıp dış etkenlere karşı korundu. Ayrıca 500 dönüm alan tarımsal sulamaya devam edecek. Üçpınar Mahallesinde ise iki tarımsal sulama sondajının bakım ve onarım işlemleri yapılıp aktif hale getirildi" dedi.

Türkmen Mahallesinde bulunan vatandaşların tarımsal sulama sondajları Yunusemre Belediyesi tarafından desteklendi. Vatandaşlar ise herzaman üreticinin yanında olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

(ÖND-Y)



01.05.2017 14:11:24 TSI

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