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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Güneş Vakfı Ahmet Taşağıl'ı ağırladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:02
Güneş Vakfı Ahmet Taşağıl'ı ağırladı
Güneş Vakfı Ahmet Taşağıl'ı ağırladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Güneş Vakfı son günlerdeki değerli hocaları vakıfta ağırlamaya bir yenisini daha ekledi.
Yeditepe Üniversitesi Tarih bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl Güneş Vakfını ziyaret ederek, Güneş Vakfı Gençlik Kollarıyla buluştu. Taşağıl, Güneş Vakfını ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençleri Türk Tarihi ve Orta Asya coğrafyası hakkındaki engin bilgileriyle aydınlattı. Taşağıl'ın daha çok sohbet samimiyetinde geçen konuşmasında, gençlere Türk coğrafyasını bilmenin Türk tarihini bilmenin önemini arz ederek, sorularını yanıtladı. Taşağıl toplu fotoğraf çekiminin ardından gençlerle vedalaşarak ziyaretini noktaladı.
Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Yeditepe Üniversitesi Tarih bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ı Güneş Vakfı'nda konuk etmekten son derece memnun olduklarını ifade etti. Ceylan, "Özelikle Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük tarihçi ve bilim adamlarından birisi olan sayın hocamız Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ı vakıfta ağırlamak bizim için çok büyük bir şereftir" dedi.
Ceylan, Taşağıl'a Güneş Vakfı tarafından düzenlenen ve Güneş Vakfı Yayınları'ndan çıkan III. Uluslararası Türk Şöleni Bildirileri kitabını takdim etti.
(ERZ-AT-Y)

01.05.2017 14:11:48 TSI
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