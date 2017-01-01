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İncesu Belediyesi Çevre Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:04
İncesu Belediyesi Çevre Yol Çalışmalarına Devam Ediyor
İncesu Belediyesi Çevre Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediyesi nüfusun ve araç sayısının her geçen gün artması nedeniyle 1. Etap TOKİ, 2.Etap TOKİ, Meslek Yüksek Okulu, 3. Etap TOKİ ve 4. Etap TOKİ'yi birbirine bağlayacak 6,5 km uzunluğunda 24 metre genişliğindeki çevre yolun çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalar hakkında bilgiler veren İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, şunları söyledi:
"İncesu Belediyesi olarak İlçemizde 1.Etap TOKİ'den 2. Etap TOKİ bağlantısı 2. Etap TOKİ'den Meslek Yüksek Okulu inşaat alanı ve buradan da 3.Etap ve 4. Etap TOKİ bloklarının olduğu noktaya 24 m genişliğinde 6.5 km uzunluğundaki yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda yaptığımız ihale sonrası yüklenici firmamız şuanda çalışmalarını sürdürüyor. Yerinde yaptığımız incelemelerde yolun alt yapı kazı ve dolgu işlerinin devam ettiğini görüyoruz. İnşallah Ağustos ayı sonuna kadar İncesu merkezden geçen eski Ürgüp yolu ile Meslek Yüksek Okulu arasındaki yolun İnşallah tamamen alt yapı üst yapı, orta orta kaldırım, aydınlatması, sıcak asfalt kaplaması, yaya kaldırımı ve yanından giden bisiklet yolu ile çalışmaların 1. Etabını tamamlayacağız. Yolun geri kalan kısımlarını da İncesu Belediyesi bütçe imkânları çerçevesinde 2018 yılı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."
(AG-AÖ-Y)

01.05.2017 14:12:10 TSI
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