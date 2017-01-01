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Kırşehir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Yılmaz Zengin, işçinin bayramı 1 Mayıs'ın kutlu olmasını diledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeni ile açıklama yapan İl Başkanı Zengin, emekçinin statüsünün belirlenmesi gereğini söyledi.

İl Başkanı Zengin yaptığı açıklamada, "İşçinin hak ve hukuku ortadan kaldırılmamalıdır. Üreten sınıf daima haklı olan ve kazançlı olanıdır. Emek demokrasi ve özgürlükler için mücadele daima devam edecektir. Temel Hak ve Özgürlüklerin arttırılması gerekir. Çalışma yaşamı ve örgütlenme hakkı yaygınlaştırılmalıdır. "dedi.

TSO Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise açıklamasında, "Ülkelerin sosyal ve ekonomik alanda gelişmeleri için işçi ve işverenin karşılıklı özveri göstermesi gerekir. Etkili bir iletişimle ise bu mümkün olacaktır. Ülkemizin gelişmesinde alın teri ve emeğin payı büyüktür. Emeğe ve emekçiğe gerekli değeri vererek onları korumak gerekir."diye konuştu.

Öte yandan açıklamada bulunan Petrol-İş Kırıkkale Şube Başkan Yardımcısı Murat Kaya, 1 Mayıs sürecinin tarihsel gelişimini anlatarak Türkiye'de ilk defa 1 Mayıs'ın İstanbul'da dokuma işçileri tarafından kutlandığını belirtti.

İşçi Sendikası Temsilcisi Kaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Çocuk işçilik ve taşeron işçiliğin kaldırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu sorunlar meydanlar da kalabalıklara ve yetkililere defaten anlatılmıştır. Kırşehir'de her hangi bir program yapmayarak işçi kardeşlerimizle Türk-İş tarafından organize edilen işçi mitingine katılma kararı aldık."dedi.

Kırşehir'de müftülük caddesinde ÖDP tarafından basın açıklaması yapılırken CHP örgütü İl Binasından yayınladığı müzikle 1 Mayıs'ı andı.

(EÖ-AÖ-Y)



01.05.2017 14:13:46 TSI

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