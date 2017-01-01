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Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kosova'da



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KIRŞEHİR (İHA) - Çanakkale Savaşı ve Şehitlerini anmak için Kosova'da düzenlenen programa katılan Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emini Turpçu, ata yadigarı topraklara da Çnakkele savaşlarının unutulmadığını söyledi.

Kosova'nın Dragaş bölgesi ve Prizren'in Reçana'da anma törenlerine katılan Cemiyet Başkanı Turpçu, gözlemlerini şöyle anlattı:

"Çanakkale Savaşı ve şehitleri 102. yıl dönümünde Kosova'da anıldı.Boşnakların yoğun olarak yaşadığı yörede gerçekleştirilen programa, Boşnak Bakan Rasim Demiri, Milletvekili Duda Balje, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker, Çanakkale Savaşı hakkında akademik çalışmaları bulunan Boşnak Prof. Rasim Rama ve Boşnak şairler Rasim Kaplani, Miftar Acemi ve kalabalık bir topluluk katıldı.

Balkanlardan aynı bayrak altında 15. Bin kadar Boşnağın katıldığı Çanakkale Savaşı'nın yâd edildiği programda konuşan Boşnak Bakan Rasim Demiri, bu savaşın yöre ve ahalisi için öneminden bahsederken, savaşa katılanların vatanları ve inandıkları dini değerler uğruna şehit düştüğünü ifade etti.

Anma toplantısına katılan milletvekili Duda Balje, Boşnak ve Goralıların Çanakkale Savaşına sundukları katkının çok önemli olduğunu, ailesinde doğum yeri Zlipotok olan çok sayıda şehidin bulunduğunu, şehitlerini unutmadıklarını, bu önemli tarihin bu tür kültürel-tarihi toplantılarla yaşatılması gerektiğini söyledi.

Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker, "Buradaki kardeşlerimiz bundan yüz yıl önce son kalelerini savunmak için Türkiye'ye gelmiş ve bu kaleyi birlikte korumuşuz. Ortak değerimiz olan Çanakkale türküsü bu dayanışmadan doğmuştur."dedi.

(EÖ-AÖ-Y)



01.05.2017 14:14:01 TSI

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